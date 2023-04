Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce proiectul de lege care prevede cedarea cladirii Bibliotecii Naționale catre Mitropolia Basarabiei a stirnit o serie de critici, cu un aviz la actualul proiect de lege a venit și Centrul Național Anticorupție. Potrivit avizului, actualul proiect de lege creeaza un precedent periculos, urmat de…

- Transmiterea unei cladiri a Bibliotecii Naționale din Chișinau catre Mitropolia Basarabiei este lipsita de sens și nedreapta. O astfel de opinie a exprimat in blogul sau video jurnalista Elena Levițkaia-Pahomova, menționind ca, daca guvernul și trebuie sa transmita ceva bisericii, atunci aceasta este…

- Societatea care va realiza refacerea acoperișului cladirii din Piața Romanilor nr. 13, unde funcționeaza Liceul Teoretic „William Shakespeare”, se poate apuca de lucrari. Municipalitatea timișoreana a semnat contractul de execuție. Cladirea necesita reparații ale acoperișului care prezinta degradari…

- „Nu poți veșnic numai sa ceri”. Astfel a comentat șeful Legislativului, Igor Grosu, inițiativa prin care o aripa a Bibliotecii Naționale din Chișinau va fi transmisa cu titlu gratuit din proprietatea statului in proprietatea Mitropoliei Basarabiei. „O sa gasim resurse pentru a investi intr-un edificiu…

- Relația Moldovei cu Romania nu poate fi intr-un singur sens. Este reactia presedintelui Maia Sandu la multiplele discutii provocate de proiectul de lege care prevede transmiterea blocului doi al Bibliotecii Naționale, adica sediul fostului Seminar Teologic, in gestiunea Mitropoliei

- Prin transmiterea cladirii Bibliotecii Naționale a Moldovei in folosința Mitropoliei Basarabiei, autoritațile țarii creeaza un precedent periculos. O astfel de opinie a exprimat fostul ministru al Justiției, fostul judecator al Curții Europene a Drepturilor Omului din Moldova, expert in domeniul dreptului,…

- In județul Neamț, potrivit informațiilor furnizate de prefectul Adrian Nița, șeful Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, exista 56 de cladiri de cladiri incadrate in cele trei clase de risc seismic, marea lor majoritate construite in anii ’60-’70. Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Aproximativ 27% din cetațenii Rep. Moldova sunt „pentru” intrarea țarii in NATO, conform unui sondaj efectuat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-Research”, la comanda Comunitații ,,WatchDog.MD” de la Chișinau.