Transloc are de recuperat 100.000 de lei de la școli pentru subvenția elevilor Societatea de transport in comun din municipiul Targu Jiu are de recuperat de la unitațile de invațamant din oraș banii pentru transportul elevilor. Este vorba de subvenția de 50% achitata de ministerul de resort prin inspectoratele școlare. La randul lor, inspectoratele școlare vireaza banii unitaților de invațamant care au elevi navetiști. Mai mult de jumatate din școlile din municipiul Targu Jiu nu au achitat restanțele catre Transloc pentru serviciile asigurate elevilor navetiști. Conform conducerii Transloc Targu Jiu, suma de recuperat este de peste 100.000 de lei. Șefii companiei de transport… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

