Transilvania Investments preia integral Turism Felix S.A. Fondul de Investiții Transilvania Investments anunța incheierea tranzacției prin care iși majoreaza participația deținuta in Turism Felix S.A. la 93%. Achiziționarea pachetului suplimentar de acțiuni face parte din strategia fondului de a-și consolida poziția in activele cheie din portofoliu. Tranzacția realizata in 29 martie, la B.V.B. (piața POFSV), a implicat achiziția unui pachet de 143.752.429 acțiuni emise de Turism Felix S.A., reprezentand 29,2663% din capitalul social. Valoarea tranzacției se ridica la 44.563.252,99 lei. Ca urmare a acestei achiziții, deținerea Transilvania Investments… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, 23 martie 2023 – ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), publica noile criterii pentru indicatorul VEKTOR care evalueaza companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) din perspectiva comunicarii cu investitorii.…

- Ploiești, 27 februarie 2023: AQUILA, lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie anul 2022 cu afaceri in creștere și un profit net de 85 milioane lei,…

- „CEC Bank, banca cu cea mai lunga istorie pe piata financiar-bancara din Romania, a carei activitate a inceput in 1864, listeaza astazi, 17 februarie, primele 2 emisiuni de obligatiuni denominate in lei si euro, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, cu o valoare cumulata de peste 650 milioane…

- „Piata de capital din Romania a inceput anul cu o serie de cresteri semnificative la nivelul indicilor BET, care include cele mai tranzactionate 20 de companii, si BET-TR, care include si dividendele oferite de acestea. Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) incluse in acesti indici au…

- Operatorul național de transport gaze naturale – Transgaz – implinește azi 15 ani de cand este listat la Bursa de Valori București. Oferta Publica Inițiala (IPO) derulata in 2008 a fost o premiera romaneasca sub trei aspecte: cea mai mare valoare a unei oferte pusa in vanzare, cea mai mare cerere de…

- InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip pate de porc ce se regasesc pe piața din Romania . In total au fost analizate 40 de produse . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele banci din Romania, listeaza de pe 16 ianuarie, prima emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 488,5 milioane lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti,…

- • Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Bursa de Valori București (BVB) lanseaza un nou program de sprijin pentru imbunatațirea relației cu investitorii și de creștere a lichiditații actiunilor listate la bursa. • Pana la 3 companii vor fi selectate pentru a primi sprijin in imbunatațirea…