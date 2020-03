Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a acceptat angajamentele propuse de Transgaz in vederea facilitarii exporturilor de gaze naturale din Romania. Potrivit Comisiei, Transgaz va pune la dispoziția pieței capacitați semnificative de gaze naturale, in regim de capacitați ferme, pentru a fi exportate din Romania catre…

- Comisia Europeana a acceptat angajamentele propuse de Transgaz pentru a fi posibil exportul de gaze din Romania, acest lucru fiind un pas inainte catre o piata europeana unica a energiei, informeaza un comunicat al Executivului comunitar, dat vineri publicitatii, potrivit Agerpres. "Transgaz s-a…

- Sambata 3 martie, la Amsterdam, are loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, ediție 2020-2021. Romania va fi și ea in urne. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca ambele meciuri in deplasare.…

- Deficitul bugetar al Romaniei se va majora la 4,4% din PIB in 2020 si 6,1% in 2021 Deficitul bugetar al Romaniei se va majora la 4,4% din PIB in 2020 si 6,1% in 2021 ca urmare a majorarii pensiilor, scrie Comisia Europeana in raportul de tara referitor la Romania, publicat miercuri. Deficitul de cont…

- Romania va trebui sa caștige in Islanda ca sa ajunga la turneul final al Europeanului. Naționala nordica e buna, dar nu de speriat. Groaznice sunt frigul, zapada, gheața, toata atmosfera neobișnuita in care se va desfașura partida de peste o luna Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie…

- Nicolae Dica (39 de ani), secundul naționalei Romaniei, a dezvaluit ca selecționerul Mirel Radoi (38 de ani) urma sa se deplaseze in Italia, pentru a vedea cum decurge recuperarea lui Vlad Chiricheș (30 de ani), fundașul celor de la Sassuolo. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie…

- Conditiile echitabile de munca sunt centrul unei economii de piata functionale. Cetatenii se asteapta ca Uniunea Europeana sa le ofere niveluri ridicate de bunastare, in timp ce economia se indreapta catre modele de crestere mai ecologice si mai digitalizate. Veniturile adecvate sunt esentiale…

- Consumatorii și firmele vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere, care asigura perceperea acelorlași comisioane ca acelea aplicate plaților interne pentru plațile efectuate in statele membre care nu fac parte din zona euro, informeaza Comisia Europeana, potrivit…