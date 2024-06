Consecințele recesiunii: vânzarea ceasului bunicului Intr-o Argentina afectata de recesiune, o afacere este infloritoare: vanzarea ceasului bunicului sau a verighetei strabunicii. Lichidarea bijuteriilor de familie este din ce in ce mai necesara pentru ca oamenii sa supraviețuiasca pana la salariu. „Cand datoriile te sugruma, afecțiunea este lasata deoparte”, spune Mariana, la o casa de amanet situata in cartierul comercial Once […] The post Consecințele recesiunii: vanzarea ceasului bunicului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

