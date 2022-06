Stiri pe aceeasi tema

- Sipex Company, companie care activeaza in domeniul distribuției materialelor și finisajelor pentru construcții, a debutat astazi, 3 iunie, pe piața AeRO, segmentul de acțiuni al Sistemului Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București. Acțiunile Sipex Company se tranzacționeaza sub simbolul…

- Golden Foods Snacks anunta demararea exporturilor de produse sub brandul Elmas pe piata din Polonia si realizarea primelor livrari incepand cu luna iunie 2022, potrivit unui raport al companiei remis vineri Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Evaluata anticipat la 21 de milioane de lei, in urma unui plasament privat, STK Properties Cluj s-a listat azi pe piața AeRO a Bursei de Valori București dupa ce a atras 3,5 milioane de lei de la investitori pentru un proiect imobiliar in cartierul Buna Ziua.

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 267,918 milioane lei, in crestere cu 70% comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucuresti.…

- Chromosome Dynamics, afacere integrata de dezvoltare si cercetare in agribusiness centrata pe solutii inovatoare de IT si inteligenta artificiala, a debutat joi pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres."Bursa de Valori Bucuresti ofera solutii de finantare pentru toti antreprenorii…

- Obligatiunile municipale sunt tranzactionate sub simbolul bursier PMB32, aceasta fiind a 6-a emisiune de obligatiuni a Municipiului Bucuresti. “Mesajul pe care doresc sa-l transmit astazi este un mesaj de deschidere si colaborare catre piata privata si, in special, catre piata financiara. Stabilizarea…

- Agista va fi un fond de investiții cu o capitalizare de 25 milioane de euro ce se alatura misiunii Bursei de Valori București de a crește gradul de ințelegere și accesare a mecanismelor specifice piețelor de capital Agista va acționa ca un investitor ancora și va contribui la dezvoltarea unei piețe…

- Emma Raducanu (19 ani, 13 WTA) continua sa culeaga roadele victoriei istorice de la US Open 2021. Jucatoarea cu origini romanești a semnat un nou contract important de publicitate, de data acesta cu gigantul Porsche. Jucatoare britanica, cu tata roman și mama din China, este una dintre noile senzații…