Stiri pe aceeasi tema

- Investigatia Consiliului Concurentei privind contractele incheiate de Transgaz se refera la proceduri de atribuire care au avut loc in perioada 2009-2011, iar, in prezent, toate licitatiile sunt organizate online, pe Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice - SICAP, potrivit unui comunicat al…

- SNTGN Transgaz SA informeaza asupra faptului ca, potrivit Convocatorului ședinței Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) ce va avea loc pe 10 februarie 2019, societatea supune aprobarii achizitionarea de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica de specialitate in probleme…

- Investigatia Consiliului Concurentei privind contractele incheiate de Transgaz se refera la proceduri de atribuire care au avut loc in perioada 2009-2011, iar, in prezent, toate licitatiile sunt organizate online, pe Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice - SICAP, potrivit unui comunicat al companiei…

- „La ora cand vorbim avem proceduri in achizitie publica de aproximativ 1200 miliarde de lei vechi (120 milioane lei RON), Post-ul CJD nu a inregistrat excedent bugetar. 120 de milioane sunt angajați in proceduri de achiziție publica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Transgaz, transportatorul national de gaze, a convocat in 10 februarie acționarii, pentru a da spre aprobare inchierea unui contract de achiziție a serviciilor juridice de consultanța, pe fondul investigației desfașurate de Consiliului Concurenței privind un comportament posibil anticoncurențial."Prin…

- Primariei Sectorului 2 urmarește consolidarea capacitații sale administrative pentru susținerea unui management calitativ și performant prin implementarea și utilizarea instrumentului de autoevaluare CAF. In acest sens, vineri, 10 decembrie 2020, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Management…

- Transgaz, operatorul national de transport si sistem al gazelor, vrea sa achizitioneze servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica, intrucat risca o amenda de la Consiliul Concurentei de aproximativ 4% din cifra de afaceri, potrivit convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunța ca in perioada iulie – septembrie a analizat peste 6.000 de proceduri de achiziție publica, dintre care 15% se refera la contracte finanțate din fonduri europene. Au fost date peste 100 avertismente, in valoare de 1,15 miliarde lei.Potrivit unui…