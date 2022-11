Transfuzii cu sânge creat în laborator. Premieră mondială! Cercetatorii englezi au lansat recent un test clinic revoluționar in cadrul caruia participanții au fost transfuzați cu celule roșii cultivate in laborator. Intr-un centru de cercetare clinica din Cambridge (Regatul Unit), doi voluntari au primit o transfuzie revoluționara. Ea nu consta in globule roșii de la un donator, ci de hematii cultivate in laborator, transmite Futura Sante. Este o premiera mondiala realizata in cadrul testului clinic Restore, care incearca sa verifice siguranța și durata de viața a celulelor roșii sintetice. Este vorba de un prim pas spre un obiectiv mai ambițios: transfuzia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

