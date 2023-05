Transformarea digitală și tranziția verde încurajează implementarea unui mediu informatizat, ”paperless” Transformarea digitala și tranziția verde, catre o economie neutra din punct de vedere climatic, sunt strans legate și, in contextul strategiilor europene și naționale in aceste domenii, preconizam ca pe termen scurt și mediu vor exista multiple schimbari legislative care vor incuraja, printre altele, utilizarea unui mediu informatizat, „paperless” (fara hartie), și care vor reglementa masuri concrete pentru companii și autoritați. De altfel, implementarea unui mediu informatizat, „paperless”, reprezinta un element concret al strategiei companiilor privind sustenabilitatea, care va face obiectul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CityINNOHub, hub-ul menit susținerii transformarii digitale pentru intreprinderi mici și mijlocii (IMM) in mai multe domenii a fost deschis miercuri la Universitatea Ovidius din Constanța. Reprezentanții mai multor intreprinderi mici și mijlocii s-au adunat la Constanța pentru a lua parte la prezentari…

- Deputații europeni din Comisia pentru mediu au adoptat un set de recomandari privind masurile pe care ar trebui sa le ia UE cu privire la consumul excesiv de haine și deșeurile produse de industria textila. Recent, deputații europeni din Comisia pentru Mediu au adoptat un set de recomandari pentru a…

- Ce fel de Europa dorim sa construim in continuare? In calitate de președinte al Comitetului European al Regiunilor, Emil Boc considera ca politica de coeziune reprezinta cheia viitorului european comun. Unul dintre segmentele ce presupun schimbari pe calea catre o tranziție verde vizeaza sectorul auto…

- Energie verde in comuna Noșlac: Primaria a solicitat avizul de mediu al APM Alba pentru amplasarea a 26 de panouri solare Energie verde in comuna Noșlac: Primaria a solicitat avizul de mediu al APM Alba pentru amplasarea a 26 de panouri solare Primaria comunei Noșlac a solicitat emiterea acordului de…

- Consiliul Economic Social (CES) recomanda Guvernului sa inceapa discutiile si sa negocieze cu partenerii sociali implementarea directivei europene privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, arata raportul "Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim

- Elevii care petrec mai mult timp in fața ecranelor dispozitivelor cu acces la noile tehnologii au un nivel mai ridicat de alfabetizare digitala, iar laptopul este mai bun pentru copii decat telefonul sau tableta, releva un studiu recent. Cu cat un parinte este mai alfabetizat digital, cu atat și copilul…

- Klaus Iohannis a declarat ca susținerea femeilor pentru a se implica in viața publica și profesionala trebuie sa fie permanenta. Președintele a pledat pentru implicarea femeilor in politicile de sustenabilitate, in educația și cercetarea pentru mediu și clima, precum și in economia verde.

- Transformarea digitala nu este un subiect nou, dar este unul important. International Data Corporation prezice ca investițiile in transformarea digitala vor ajunge la 6,8 trilioane de dolari la nivel global pana in 2023, pe masura ce intreprinderile și guvernele se vor adapta la modelele de lucru…