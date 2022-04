Transformă-ți locuința într-o casă inteligentă în 4 pași simpli Sunt multe lucruri de facut atunci cand vine vorba de intreținerea unei case. De la menținerea pasului cu reparațiile și intreținerea, pana la asigurarea faptului ca totul ramane in stare maxima, a deține o casa poate fi multa munca. Din fericire, exista o serie de moduri prin care poți simplifica aceasta rutina de intreținere a […] Articolul Transforma-ți locuința intr-o casa inteligenta in 4 pași simpli apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Orașului Intorsura Buzaului a anunțat faptul ca incepand de astazi, 6 aprilie a.c., programul de colectare a deșeurilor se schimba. „Colectarea se va face cu noile autospeciale, care au doua compartimente, avand posibilitatea de colectare simultana a doua fracții: deșeuri menajere și deșeuri…

- Aproape 24.000 de hectare de padure si terenuri vor fi regenerate in acest an, in Romania, a anuntat marti Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), la debutul Lunii Padurii, ce se va derula in perioada 15 martie – 15 aprilie 2022. „Luna Padurii este un bun prilej sa recunoastem beneficiile padurii…

- Orice evenimente mai importante din viața oamenilor genereaza anomalii, așa cum se intampla și in zilele noastre, cand zvonacii și postacii au ieșit din tenebre la suprafața pentru a destabiliza viața obișnuita a semenilor. Acest lucru s-a vazut și in timpul pandemiei, și acum cand razboiul se…

- Primaria Sfantu Gheorghe a obtinut finantare pentru dezvoltarea unui concept de retea energetica inteligenta, ce vizeaza utilizarea energiilor regenerabile si integrarea tehnologiilor prietenoase cu mediul inconjurator, informeaza reprezentantii institutiei. Potrivit acestora, in luna decembrie a anului…

- Un numar de opt semafoare cu buton vor fi montate la trecerile pentru pietoni de pe strazile Paiuș David și Lunca Oltului din municipiul Sfantu Gheorghe, la inceputul lunii martie. Primarul Antal Arpad a declarat, recent, in cadrul unei conferințe de presa, ca la fel ca și in celelelte locuri din…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atentioneaza in legatura cu propunerile primite prin intermediul aplicatiilor de mesagerie sau prin sms care prezinta oportunitati de angajare sau de investitii cu castiguri rapide. „Atentie la propunerile primite prin intermediul aplicatiilor de mesagerie…

- Criticul literar Titu Maiorescu, estetician si om politic, fondator al gruparii literare si politice „Junimea”, s-a nascut la 15 februarie 1840, la Craiova. A inceput studiile in orasul natal (1846-1848), iar dupa peregrinari impreuna cu familia la Bucuresti, Brasov, Sibiu, Blaj, le-a continuat la Brasov…

- Se spune ca februarie reprezinta Luna Iubirii. Fie ca vorbim despre cunoscuta Sarbatoare occidentala a Sfantului Valentin ce va avea loc luni, pe 14 sau de neaoșul Dragobete din 24 Faurar, ele reprezinta momente speciale in care se celebreaza Dragostea, sentimentele pure, nobile ale celor indragostiți.…