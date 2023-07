Stiri pe aceeasi tema

- E oficial: Dinamo debuteaza in Superliga impotriva Universitații Craiova pe „Arcul de Triumf”, dupa ce s-a rezolvat problema sistemului VAR pe noul stadion din București. E considerat un meci cu grad de risc ridicat, astfel ca biletele vor fi vandute nominal. Dinamo - CSU Craiova se disputa luni, 17…

- Dinamo București, campioana Romaniei la handbal masculin, a anunțat ca a obținut serviciile lui Vladimir Cupara (portarul naționalei Serbiei), care a jucat de doua ori cu Veszprem in Final Four-ul EHF Champions League.

- Capitanul formatiei Universitatea Craiova , Nicusor Bancu, nu s-a aratat ingrijorat din pricina infrangerii suferite in amicalul de sambata, 0-2 cu Ludogorets Razgrad. „A fost un meci foarte greu tinand cont ca ei sunt la finalul cantonamentului. S-a vazut ca au o prospetime mult mai mare decat noi.…

- Dinamo a rezolvat transferul lui Vladimir Cupara, 29 de ani, portarul de la Veszprem. Internaționalul sarb semneaza un contract pe 3 ani cu Dinamo, din informațiile Gazetei Sporturilor. El va fi prezentat oficial luni. ...

- Romania a fost invinsa de Austria cu 30-35 (17-19) in preliminariile Campionatului European din 2024. La doar 19 ani, suceveanul Daniel Stanciuc a confirmat insa ca merita sa se afle printre „tricolorii” cu experiența.. Coordonatorul de joc de la CSU din Suceava a inceput bine meciul desfașurat in sala…

- Romania va evolua miercuri, 26 aprilie, de la ora 17:30, in sala Dinamo impotriva Austriei in preliminariile Campionatului European. Cu un succes maine, tricolorii se califica la Euro 2024, dupa ce ultima participare a fost in 1996. Romania - Austria, miercuri, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.RO și…