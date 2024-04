Judecatoarea Popoviciu Ioana Ancuta, din Judecatoria Mangalia, vrea sa plece de la Mangalia! Iata unde isi cere transferul

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Ioana Ancuța Popoviciu de la Judecatoria Mangalia a fost propusa pentru suspendarea din funcție pana la finalizarea procedurilor disciplinare, a transmis, marți, Inspecția Judiciara.„A fost transmisa Secției pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Magistratul Oana Raducan, din cadrul Judecatoriei Constanta, isi va desfasura activitatea la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, unde a fost delegata pentru o perioada de sase luni. Decizia delegarii magistratului in Capitala a fost luata de Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…