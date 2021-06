Transelectrica are un nou CEO în persoana lui Bogdan Toncescu și un nou Directorat Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA a anunțat Bursa de Valori București despre decizia luata de revocare a membrilor Directoratului din data de 25 iunie 2021. Directoratul a fost revocat „ca urmare a constatarii incalcarii prevederilor legale și statutare aplicabile funcționarii Directoratului ce a avut drept consecința lipsirea de caracterul deliberativ care este esențial pentru activitatea și deciziile Directoratului, astfel cum este reglementat de prevederile legale și statutare și așteptat de catre acționarii Companiei, efectele negative potențiale ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a schimbat portofoliul in guvern și a schimbat și premierii, iar noul sau favorit este Florin Cițu! Ministrul Muncii a profețit ca PNL risca sa dispara daca ramane, in continuare, pe mana lui Ludovic Orban. Intrebata daca Florin Cițu, pe care il susține pentru funcția suprema…

- Comisia Europeana critica in raportul MCV publicat marți numirea procurorului general Gabriela Scutea și a procurorului șef al DIICOT Giorgiana Hosu. Ambele numiri au fost facute in pofida avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Totodata raportul amintește ca Ministerul Justiției…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat sambata faptul ca in 2022 se va aplica actuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul lui 2022 sa fie adoptata o noua lege a pensiilor. Astfel, pensiile vor creste in 2022 cel putin cu rata inflatiei, a precizat ministrul muncii in timpul…

- „Legislatia pe care o avem in momentul de fata ne-a permis ca anul acesta sa mergem pe majorarea pensiilor de 14% facuta la finalul anului trecut si in conditiile in care noua lege a pensiilor, cel mai probabil, va fi gata la finalul anului 2022, inseamna ca anul viitor vom ramane cu actuala legislatie…

- Adrian-Cristea Bratu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial, potrivit agerpres.ro. Numirea fost facuta la…

- Un șofer roman de TIR a fost injunghiat mortal de un atacator necunoscut pe o autostrada din Franța. S-a intamplat intr-o parcare din nordul țarii, iar luni, procuratura din Amiens a anunțat deschiderea unei anchete. Mihai Spataru se afla, duminica, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta, alaturi…

- Primul mesaj al proaspetei presedinte TNL Alba, dupa numirea sa: „Va mulțumesc, cu intarziere, pentru toata susținerea și mesajele frumoase” Alexandra Maria Pașca, noul președinte al Tineretului Național Liberal Alba, a transmis prin intermediul paginii de socializare primul mesaj dupa numirea in funcție.…

- Astazi, 1 aprilie, in județul Neamț inca sunt disponibile peste 860 de locuri la programarea pentru vaccinarea anti coronavirus. Locurile libere sunt la centrele care utilizeaza vaccin AstraZeneca – din orașul Bicaz și din comunele Pipirig și Cordun. In schimb, pentru vaccinurile Pfizer și Moderna s-au…