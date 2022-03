Transalpina a fost inclusă de Destinația anului în categoria celor mai spectaculoase șosele din țară Transalpina a fost inclusa de Destinația anului in categoria celor mai spectaculoase șosele din țara. Alaturi de Transfagarașan, Transrarau, Transbucegi, și Transursoaia, Transalpina este una din șosesele care trebuie parcurse in acest an. „Transalpina sau “Drumul regelui” așa cum mai este cunoscut, este cea mai inalta șosea montana din Romania și este un obiectiv turistic in sine prin prisma peisajelor pe care le ofera. Drumul ce masoara in total 138 de kilometri traverseaza Munții Parang și are cel mai inalt punct in Pasul Urdele. Fiind un traseu montan, Transalpina este inchisa in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este cunoscuta pentru zonele pitorești din varful munților și pentru serpentinele care te duc pana in acele locuri de neuitat. Pana acum, Transfagarașan și Transalpina erau cele frumoase, insa un nou drum urmeaza sa fie dat in funcțiune. Romania va avea inca un drum „Transalpina” Este vorba…

- Pentru a putea atrage fonduri europene din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, inclusiv pentru antreprenori, Romania trebuie sa aiba aprobate o serie de documente programatice, inclusiv Acordul de parteneriat cu Comisia Europeana, dar acesta nu a fost semnat nici pana in ziua de azi, 30 martie 2022.

- Alianta Nord-Atlantica urmeaza sa aprobe la summitul programat joi la Bruxelles trimiterea unor noi grupuri de lupta in Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania, a anuntat miercuri secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg. „Liderii din NATO se vor reuni maine, la Bruxelles, intr-un…

- Primavara pașește cu timiditate in Romania, vremea fiind frumoasa, dar mai rece pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor incadra intre 0 si 11 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -11 si -1 grad. Cerul va fi variabil ziua in sud, centru si est si mai mult senin in rest. Vantul va…

- Prognoza meteo ANM. In ultimele zile, la nivelul intregii țari, deși in martie, am avut parte de ninsori. Inclusiv in Capitala au fost doua zile in care s-a depus un strat de zapada. Deși ne-am fi așteptat la o incalzire a vremii in tot teritoriul, ANM anunța regiuni cu ninsori abundente. ANM mai spune…

- Toți copiii, care vor prezenta carnetul de elev, vor schia gratuit in stațiunea montana Straja. Vineri, 25 februarie, administratorii domeniului schiabil din Straja pun intreg muntele la dispoziția elevilor. „Vineri, 25 februarie, dupa școala, hai la schi cu copiii, aceștia vor beneficia de…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat joi ca, cel mai probabil, in primavara va fi infiintat grupul de lupta al NATO in Romania.Am facut un pas inainte discutand cu aliatii mai mult, discutand pentru sprijinul formal de care avem nevoie pentru a realiza acest 39;battle group 39; in Romania. Sigur…