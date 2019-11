Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bosch a renunțat la decizia de a construi o fabrica de mașini de spalat de 110 milioane de euro in Simeria, județul Hunedoara, scrie Ziarul Financiar. Producatorul german da vina pe ”condițiile economice” din Europa, care nu ar mai permite realizarea unei noi fabrici. Construcția trebuia…

- Producatorul german Bosh a renunțat la planurile sale de a construi o fabrica de mașini de spalat in Simeria, langa Deva. „BSH Hausgerate GmbH a decis sa nu-și continue planurile pentru construcția unei...

- Grupul MOL a anuntat luni ca a demarat constructia unei fabrici de polioli (materie prima pentru productia de materiale plastice - n.r.) de peste 1,2 miliarde de euro in Ungaria, iar complexul este preconizat sa fie pus in functiune in 2021 si va crea 200 de noi locuri de munca in perioada de operare.

- Mii de persoane au manifestat in weekend la Berna impotriva desfasurarii retelei 5G in tara, dupa ce Elvetia a dat, printre primele tari din lume, unda verde acestei tehnologii de retea mobila, menita sa imbunatateasca conexiunile, relateaza Euronews, potrivit news.ro.Insa unii elvetieni nu…

- "In ceea ce priveste termenele, lucrarile pregatitoare vor dura aproximativ un an pentru a putea pune (acordul anterior) pe hartie si a pregati masuri concrete. Avem nevoie de contacte intre militari si suntem pregatiti pentru asta", a spus Lavrov in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau…

- 'In ceea ce priveste termenele, lucrarile pregatitoare vor dura aproximativ un an pentru a putea pune (acordul anterior) pe hartie si a pregati masuri concrete. Avem nevoie de contacte intre militari si suntem pregatiti pentru asta', a spus Lavrov in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat vineri, intr-o postare pe Facebook, ca va construi la Giurgiu unul dintre cele mai mari aeroporturi private din Europa. Compania care se va ocupa de constructia aeroportului este din Emiratele Arabe, iar la proiect va contribui si Guvernul. Badalau sustine…

- Lucrarile la conducta de transport de gaze BRUA au fost demarate și pe teritoriul comunei Balanești, la marginea municipiului Targu Jiu. Proiectul BRUA este o investiție de peste 560 de milioane de euro care traverseaza patru țari: Bulgaria, Romania, Ungaria și Austria. In județul Gorj, traseul conductei…