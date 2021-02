Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a publicat aseara proiectul de buget pe anul 2021. In ceea ce priveste proiectele de infrastructura importante pentru Iasi, in bugetul Ministerul Transporturilor apar autostrazile A7 si A8 pentru finantarea studiilor tehnice. Astfel, pentru sectorul montan al A8, respectiv Tg Neamt – Tg Mures,…

- 1.992 laptopuri vor ajunge la elevii de liceu din Timiș prin programul ROSE. Alți 16 liceeni de clasa a IX-a din Ciacova, Gataia, Recaș și Sannicolau Mare, care au o situația școlara buna și nu au posibilitați materiale, vor primi tablete printr-un parteneriat intre inspectoratele din Timiș, Cluj și…

- Iata ca a mai trecut un an și am avut parte de o noua lansare Samsung a celei mai noi iterații de telefoane din cea mai populara serie a producatorului sud-coreean, și anume Galaxy S. Samsung Galaxy S21+ 5G vine disponibil in trei variante, S21 5G, S21+ 5G și S21 Ultra 5G, iar in acest review vorbim…

- Oamenii legii i-au prins pe cei doi iar in urma perchezitiei corporale, prin buzunarele celor doi au fost gasite cinci telefoane nou noute. Dusi la audieri la Sectia 2 Gara, pana la urma, cei doi au recunoscut ca au mai furat 20 de telefoane pe care le-au ascuns. Ei au mers la locul respectiv insotiti…

- Departamentul pentru Educație a anunțat ca va extinde ajutorul acordat pentru achiziționarea de laptopuri, tablete și abonamente la internet, necesare desfașurarii orelor de școala online, de aceasta prevedere vor beneficia si miile de elevi romani care studiaza in Marea Britanie.In aceasta situație,…

- Proiectul de modernizare al Spitalului de Copii a fost demarat in perioada 2016-2020, atunci cand Consiliul Judetean a fost condus de Maricel Popa, actualul presedinte al PSD Iasi. "Munca mea si a administratiei social-democrate de la Consiliul Judetean prinde contur. Modernizarea Spitalului de Copii…

- Obiectele si alimentele pregatite vor fi daruite celor 100 de elevi defavorizati pe data de 12 decembrie 2020 in incinta Colegiului Agricol si de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi" Iasi si copiilor de la Centrul de zi "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril", localitatea Crucea, judetul Iasi. "Proiectul…

- Astfel, operatorii economici pot trimite oferte pe adresa Inspectoratului Scolar, dispozitivele electronice pe care institutia doreste sa le achizitioneze fiind destinate uzului scolar, cu acces la internet la nivelul zonei de utilizare necesare asigurarii activitatilor didactice, adica in judetul Iasi.…