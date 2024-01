Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident in Sibiu! Un tanar in varsta de 23 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat, a intrat cu mașina intr-un stalp​. Trei persoane au fost ranite. Șoferul se afla in stare grava, intubat, cu traumatism cranian sever.

- Un accident mortal a avut loc, duminica, in localitatea Slobozia Conachi din județul Galați. O mașina a intrat pe contrasens, a lovit un alt autoturism, a ajuns in șanț și a luat foc. Un barbat a murit, iar ați doi pasageri au ajuns la spital, potrivit IPJ Galați. Șoferul vinovat nu are permis.Un…

- Accident de circulație, vineri dimineața, pe drumul care leaga Timișoara de Lugoj. In accident au fost implicate un autoturism, o autoutilitara incarcata cu lemne și un autotren. „Un barbat, in varsta de 26 de ani, a condus un autoturism pe DN6, in Remetea Mare, dinspre Timișoara…

- Un accident in care au fost implicate o autoutilitara, un TIR și un autoturism, a avut loc, vineri dimineața, in județul Timiș. Șoferul autoturismului a... The post Un valcean fara permis de conducere a furat o mașina din Timișoara, a provocat un accident și a fugit inițial de la locul faptei appeared…

- Accident de circulație, vineri dimineața, la Remetea Mare. Un tanar de 26 de ani, fara permis, a intrat pe contrasens și a lovit o autoutilitara, apoi un tir. Mașina pe care o conducea individul s-a dovedit ulterior ca este furata din Timișoara.

- Un barbat, in varsta de 26 de ani, a condus un autoturism pe DN6, in Remetea Mare dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu o autoutilitara și ulterior cu un tir care circula in spatele autoutilitarei. In urma impactului, a rezultat…

- Scenele șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere din zona. In imagini se vede cum șoferul unui TIR lovește in plin un autoturism care brusc ii ajunge in fața, pe contrasens. Inainte insa de impactul surprins de camere, autoturismul se ciocnise de o alta mașina, iar apoi a ricoșat. Dupa…

