Trăiască Guvernul Orban care ne scoate din Europa. Românii care pleacă în Anglia sunt terminați. Ponta a răbufnit Liderul Pro Romania afirma intr-o postare pe pagina personala de facebook ca aceasta situatie arata ca, de fapt, ca Guvernul Orban nu a gestionat epidemia atat de bine cum sustine "propaganda". "Aud in fiecare zi de la toata Propaganda Guvernului ORBAN PNL "ce bine am gestionat noi Pandemia de coronavirus " / ce bun e Guvernul / ce bun e Tataru / uraaa uraaa ! Ia sa dam un exemplu. Marea Britanie tocmai a publicat o lista cu 59 de tari din care poti sa sosesti pe teritoriul britanic fara sa fii bagat in carantina sau izolare ! Romania NU este pe aceasta lista de tari exceptate ( dar sunt Grecia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

