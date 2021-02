Traian Băsescu: Școlile se vor închide din nou pe 8 martie Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat ca momentul deschiderii unitatilor de invatamant nu a fost bine pregatit, pentru ca in cazul in care era o decizie pregatita, atunci proiectul comun despre regulile privind aceste aspectee ar fi trebuit sa fie pe masa negocierilor de la Cotroceni si sa fie discutat si analizat. El a adaugat ca deschiderea scolilor a fost o decizie politica, nu tehnica si a exprima teama ca vor fi inchise scolile pe 8 martie. „Am nepotica care merge in clasa a I-a. Traian Junior merge la gradinita la grupa mare. Incepe scoala si pentru ei. Nu va ascund ca am o strangere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

