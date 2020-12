Traian Băsescu, despre AUR: Campania nu pare de sorginte românească Traian Basescu a comentat luni seara, la Digi24, rezultatele obținute de AUR la alegerile parlamentare, spunând ca nu vrea sa faca speculații, dar campania formațiunii nu i se pare &"de sorginte româneasca&", relateaza Mediafax.



Întrebat daca AUR &"a furat&" din procentele PMP, Basescu a raspuns: &"Nu aș specula. Nici nu vreau sa ma pronunț asupra apariției explozive a acestei formațiuni. Surpriza majora este ca a avut o campanie tacuta extrem de puternica în Diaspora, unde a obținut rezultate absolut fabuloase&".



Basescu a adaugat ca înca își… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a lansat, luni seara, o teorie-șoc despre partidul AUR. Potrivit fostul președinte, campania formațiunii, care a surprins pe toata lumea cu scorul obținut la parlamentare, nu pare a fi „de sorginte romaneasca”.

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) anunța lansarea unei noi campanii de informare și educare cu privire la pensiile private – „Afla online cați bani ai strans la pensia privata!”. Campania iși propune creșterea gradului de conștientizare a romanilor cu privire la drepturile…

- Romanii din Republica Moldova, din toate colțurile lumii, vor vota in urmatoarea perioada la doua scrutine esențiale pentru democrație și viitorul fiecarui stat. Pe 1 noiembrie vor vota pentru alegerile prezidențiale din R. Moldova, iar pe 5-6 decembrie pentru alegerile parlamentare din Romania. Ii…

- Campania electorala din Statele Unite se apropie de final, dar incertitudinea privind rezultatul votului ramane. Ultima dezbatere dintre cei doi candidați s-a purtat in condiții mult mai bune decat prima, cei doi au avut in continuare numeroase atacuri la adresa adversarului, insa nu au aparut momente…

- Campania electorala din Statele Unite se apropie de final, dar incertitudinea privind rezultatul votului ramane. Ultima dezbatere dintre cei doi candidați s-a purtat in condiții mult mai bune decat prima, cei doi au avut in continuare numeroase atacuri la adresa adversarului, insa nu au aparut momente…

- Campania electorala din Statele Unite se apropie de final, dar inceritudinea privind rezultatul votului ramane. Ultima dezbatere dintre cei doi candidati s-a purtat in conditii mult mai bune decat prima, cei doi au avut in continuare numeroase atacuri la adresa adversarului, insa nu au aparut momente…

- Saracia extrema separa copiii de parinți, treptat, pana ii separa de tot.Trimite HOPE prin SMS la 8844 și ajuta-i sa ramana impreuna! In contextul crizei economice actuale, Hope and Homes for Children lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru a ajuta copiii vulnerabili sa nu ajunga in orfelinate…

- "TransferGo, compania de transferuri online internationale rapide de bani, anunta o crestere de 25% a numarului de transferuri de bani, precum si a valorii acestora, intre romanii din diaspora si cei din tara, datorata inceperii noului an scolar. Cresterea de aproximativ 25% este inregistrata in septembrie…