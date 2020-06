Stiri pe aceeasi tema

- Tema audierii vizeaza "analiza principalelor concluzii ale Raportului de tara al agentiei americane de rating Standard&Poors, respectiv mentinerea ratingului suveran al Romaniei la nivelul BBB, precum si aspecte referitoare la perspectiva negativa generata de scaderea veniturilor bugetare ca…

- Premierul Ludovic Orban a discutat in cadrul consultarilor pe care le-a avut, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei despre modul de implementare a Programului IMM Invest, Planul de redresare economica, atragerea de surse de finantare interne si externe,…

- "A trecut și Ziua Copilului. Mesaje frumoase de la Președintele Iohannis și de la "Guvernul Meu". Cred ca comuniștii ar fi negri de invidie de cat de bine le funcționeaza liberalilor mașinaria de propaganda. Ați vazut cat de frumos au fentat problema dublarii alocațiilor prin asigurari ca vegheaza…

- Rasu-plansu in razboiul acuzațiilor de pe scena politica romaneasca. Ministrul de Finanțe Florin Cițu acuza miercuri PSD pe Facebook ca se comporta in Parlament „ca o grupare terorista”. „Acțiunile PSD in Parlamentul Romaniei reprezinta TERORISM economic. Nu exista niciun dubiu aici. PSD are un singur…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca, in opinia sa, parlamentul nu avea atributii constitutionale si legale pentru a face modificari la hotararea de guvern privind starea de alerta. "Consider ca Parlamentul nu avea atributul constitutional si legal sa faca modificari la Hotararea…

- Cristian Tudor Popescu crede ca interesul opoziției este daramarea guvernului si i-a sfatuit pe cei din opozitie sa adopte o alta tactica, una "care prinde mai bine la mase", anume sa spuna ca "morții sunt, de fapt, mult mai mulți" decat se declara."In clipa de fața, interesul opoziției este sa darame…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis marti lui Klaus Iohannis pe Facebook o recomandare de completare a Decretului de extinere a Starii de Urgenta. Postarea fostului presedinte a atras mai multe reactii din partea fanilor, unele dintre acestea negative, la care Basescu le-a raspuns.

- Mi se pare de-a dreptul criminal ca exista politicieni romani precum Ponta, Ciolacu si Tariceanu care nu vor sa voteze decretul de prelungire a starii de urgenta si nu vom raspunde acestui santaj al celor care vor sa joace poker cu sanatatea romanilor, a declarat luni seara ministrul Finantelor, Florin…