Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, realizata de Ionuț Cristache, ca Romania trebuie sa profite de decizia Comisiei Europene prin care se da liber la cheltuieli fara limita, putandu-se realiza un deficit bugetar mare, pentru a se putea da drumul la investiții…

- Premierul i-a cerut ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sa inceapa demersurile necesare, insa in baza unei "selectii riguroase", potrivit Hotnews.ro. "Am primit mai multe solicitari din Spania, din partea mai multor cetateni romani, cetateni care au avut contracte de munca,…

- „Am primit mai multe solicitari din Spania, din partea mai multor cetateni romani, cetateni care au avut contracte de munca sezoniere, unele intrerupte la termen, altele intrerupte inainte de termen din cauza raspandirii epidemiei, care solicita sa ii sustinem in revenirea in tara. Cum am procedat…

- ”Am participat la o videoconferința cu managerii spitalelor. Punem in practica un plan de pregatire graduala a spitalelor. Pregatim a treia linie de aparare: in fiecare județ sa existe un spital dedicat exclusiv pacienților cu coronavirus”, a declarat premierul. Ludovic Orban a vorbit și despre intarirea…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 48 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus).Citește și:…

- Edilul Gabriela Firea i-a spus jurnalistului Victor Ciutacu ca a fost sunata de Ludovic Orban, iar premierul i-a dat asigurari ca Guvernul va aloca toate fondurile necesare pentru domeniul sanatatii. ”Avem, in 6 spații hoteliere, 430 de persoane in carantina, din Italia, Spania și Germania.…

- Cantaretul Smiley a intrat in autoizolare, in contextul epidemiei de coronavirus. Artistul a fost plecat in strainatate, in Los Angeles si s-a intors vineri seara in Romania, potrivit Mediafax. El a trecut și prin Turcia.Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun de…

- "Romania se afla intr-o „situație la fel de dificila ca in 1977” iar președintele Klaus Iohannis insista sa-l numeasca pe Ludovic Orban - „un mascarici” - prim ministru pentru a ajunge la alegeri anticipate" , a declarat Ponta, invitat la Antena 3. Citeste si: Victor Ponta, reactie dupa declaratiile…