Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General au redeschis dosarul in care Traian Basescu a fost cercetat pentru discuția despre judecatoarea Camelia Bogdan, aparuta in spațiul public, in care vorbea despre schimbarea și influențarea completului de judecata in dosarul ICA. Dosarul clasat in baza plangerii fostului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, despre decescretizarea proctocolului intre Parchetul General si SRI, ca trebuie sa ajungem “la un moment zero”, iar “pentru sanatatea societatii si pentru cresterea increderii in institutiile statului trebuie sa vedem tot ce se intampla”. “Cred ca trebuie…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca aprecieaza desecretizarea protocolului din 2009 dintre SRI si Parchetul General. El a precizat ca va aprecia, insa, si continuarea desecretizarilor. “Apreciem desecretizarea Protocolului SRI – Parchetul General – adevarul trebuie…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza, iar aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, fapt constatat chiar…

- Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca a acționat și acționeaza in baza unui plan de masuri privind evaziunea fiscala aprobat printr-o hotarare a CSAT din 2010, și nu in baza celui adoptat, in 2012, de conducerile instituțiilor de forța, in plin an electoral. Antena 3 a prezentat, joi, un plan…

- Instituțiile de forța ale statului au pus la punct, in mandatul lui Traian Basescu, un Plan Comun de Masuri, la nivelul intregii țari, pentru a lupta contra evaziunii fiscale, prin care ii monitorizau pe romani pentru a stabili cine are potențial infracțional economic. Dezvaluirea și documentul a fost…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, susține ca inregistrarile care au aparut in mass-media arata ca sunt probleme in privința conduitei unor procurori și aceștia nu pot fi acceptați in sistem. Lazar a explicat ca Parchetul General va achiziționa un sistem de transcriere automata a declarațiilor…