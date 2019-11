Fostul președinte Traian Basescu a declarat, la B1 TV, ca a avertizat-o pe Maia Sandu, fostul premier al Republicii Moldova, demisa prin moțiune de cenzura zilele trecute, ca va pierde, daca nu se va lupta cu președintele Igor Dodon.

"Am discutat cu Maia Sandu, acum o luna la Bruxelles, si am avertizat-o ca, daca nu il da jos pe Igor Dodon, o va da el jos pe ea. I-am spus sa schimbe alianța.

Plahotniuc nu mai e in Republica Moldova, e pe plaja la Miami. Fostul partid al lui Plahotniuc nu mai are nici o legaturp cu mentorul lui. Și iata-, ca am avut dreptate", a declarat fostul…