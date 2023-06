Studiourile Bufteau au dezvaluit imagini inedite, surprinzatoare, care ne arata cum se distrau actorii in timpul filmarilor. In aceste imagini, putem vedea pe Gogu, patraulea, Trandafiri, dar și pe legendarul Toma Caragiu, talentatul Sebastian Papaiani, carismaticul Dumitru Furdui și inconfundabilul Iurie Darie in timp ce lucrau la cele trei serii ale celebrei comedii B.D. Aceste cadre ne ofera o privire in culisele distracției și creativitații care au insoțit realizarea acestor filme iconice.

Cele trei filme din serie au avut inițial urmatoarele titluri: Brigada de marunțișuri; Brigada se afirma…