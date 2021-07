Tragedie! Un tânăr de 17 ani, scos fără suflare din apele Dunării. Dispariția băiatului fusese anunțată de fratele său Familia unui baiat in varsta de 17 ani a primit o veste crunta, la o zi dupa ce fratele tanarului alertase autoritațile, anunțand dispariția acestuia. Baiatul fusese cautat inca de marți, dupa ce se daduse alerta. Din pacate, in aceasta a treia zi a saptamanii s-a aflat ca tanarul de 17 ani a fost scos […] The post Tragedie! Un tanar de 17 ani, scos fara suflare din apele Dunarii. Dispariția baiatului fusese anunțata de fratele sau first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masina in care se aflau trei barbati a cazut in Bratul Borcea al Dunarii, sambata dimineata, unul dintre ei reusind sa se salveze singur, iar ceilalti doi ramanand captivi in autoturism. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita informeaza ca actiunea de cautare a celor doi este in desfasurare.…

- Un copil de 9 ani s-a inecat in apele lacului Ghidighici. Tragedia s-a intamplat duminica seara. Potrivit primelor informații oferite de IGSU, baiatul a mers la scaldat cu familia. Acesta a intrat in apa singur și nu a mai ieșit.

- “In jurul orei 09:00, a fost gasit trupul neinsufletit al minorei, disparuta in data de 23 iunie a.c., in brațul Borcea al Dunarii, pe raza municipiului Fetești. Trupul plutea pe apa, fiind recuperat de niște pescari care se aflau in zona și preluat de echipajul cu barca pneumatica și adus la mal”,…

- “In jurul orei 09:00, a fost gasit trupul neinsufletit al minorei, disparuta in data de 23 iunie a.c., in brațul Borcea al Dunarii, pe raza municipiului Fetești. Trupul plutea pe apa, fiind recuperat de niște pescari care se aflau in zona și preluat de echipajul cu barca pneumatica și adus la mal”,…

- Un copil in varsta de 14 ani, care era, miercuri, la scaldat cu familia, a disparut in apele Dunarii, in zona brațului Borcea. Mai multe echipe de salvatori il cauta, iar un elicopter SMURD survoleaza deasupra localitații Fetești Sat, județul Ialomița, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Ialomița,…

- Minor disparut in apele bratului Borcea al Dunarii, zona Fetesti Sat. Pompierii au demarat operatiunea de cautare, prin cercetarea luciului apei cu ajutorul barcii pneumatice.Disparitia copilului, in varsta de 14 ani, a fost sesizata de familia acestuia, astazi in jurul orei 18.30. Acesta se afla la…

- Politistii din Buzau ancheteaza moartea unei femei de 40 de ani, infirmiera la sectia ATI din Spitalul Judetean. Fusese data disparuta de familie iar o zi mai tarziu a fost gasita fara suflare in autoturismul personal, intr-o zona necirculata a Buzaului.

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit, in acest sfarsit de saptamana, pentru salvarea a sase turisti, cinci barbati si o femeie, care s-au rasturnat in apele fluviului Dunarea de pe o barca de agrement. Duminica, in jurul orei 20,00, echipajul Politiei…