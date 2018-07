Stiri pe aceeasi tema

- Copiii nord-coreeni sufera mai putin de intarziere in crestere, o problema legata de subnutritia cronica, decat in urma cu cativa ani, insa unul din cinci copii este in continuare afectat, a anuntat miercuri UNICEF, conform AFP. Acestea sunt rezultatele unei anchete realizate de Biroul…

- Avea 14 ani cand a suferit o operatie complicata si a realizat ca ceea ce i-a salvat viata au fost transfuziile de sange si, evident, donatorii. Atunci a decis ca va dona sange pentru tot restul vietii sale. Zeci de ani mai tarziu, peste 2 milioane de copii au fost salvati cu ajutorul sangelui lui.

- Avioanele coalitiei conduse de Arabia Saudita au bombardat luni palatul prezidential din centrul capitalei Yemenului, Sanaa, controlata de rebelii houthi, provocand moartea a sase persoane, a informat agentia de stiri SABA controlata de rebeli, relateaza Reuters.Pentru moment nu exista nicio…

- Achiziția vine dupa ce a fost respinsa o lege care i-ar fi interzis liderului american sa incheie astfel de tranzacții. Misiunea Qatarului la ONU a incheiat aceasta achiziție in 17 ianuarie, ceea ce inseamna ca autoritațile din acest stat dețin deja patru apartamente in Turnul Trump World, cu o valoare…

- Atentia opiniei publice a fost atrasa in ultimele luni de o „disonanta” inter-institutionala privind politica economica. Au si aparut in spatiul public scrisori oficiale care incearca sa lamureasca teme aflate in discutie.

- Zeci de rebeli, printre care si comandanti, au fost ucisi in Yemen intr-un atac al coalitiei conduse de Arabia Saudita, au relatat media, la cateva zile dupa un raid similar in care a murit cel mai inalt responsabil politic al insurgentilor, transmite AFP. Acest nou atac de vineri seara a avut loc…

- Cel putin 20 de persoane care participau la o nunta intr-un sat din nordul Yemenului au fost ucise, in cursul noptii de duminica spre luni, intr-un atac aerian intreprins de coalitia militara condusa de...

