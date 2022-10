Tragedie pe un stadion din Indonezia. Au murit cel puţin 127 de persoane Cel putin 127 de persoane au murit pe un stadion de fotbal din Indonezia cand fanii au invadat terenul, anunța news.ro. Politia a raspuns cu gaze lacrimogene, declansand o debandada, au anuntat duminica autoritatile, citate de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

