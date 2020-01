Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic s-a produs in aceasta seara pe strada Memorandului din Timișoara. Din primele informații ar fi mai multe victime decedate, iar pana acum pompierii au gasit doua cadavre carbonizate, copii. La fața locului este o desfașurare de forțe impresionanta, fiind mobilizate numeroase echipaje…

- Un incendiu puternic s-a produs in aceasta seara pe strada Memorandului din Timișoara. Din primele informații ar fi mai multe victime decedate, iar pana acum pompierii au gasit doua cadavre carbonizate, copii. La fața locului este o desfașurare de forțe impresionanta, fiind mobilizate numeroase echipaje…

- Un incendiu puternic s-a produs in aceasta seara pe strada Memorandului din Timișoara. Din primele informații ar fi mai multe victime decedate, iar pana acum pompierii au gasit doua cadavre carbonizate, copii. La fața locului este o desfașurare de forțe impresionanta, fiind mobilizate numeroase echipaje…

- Un incendiu puternic s-a produs in aceasta seara pe strada Memorandului din Timișoara. Din primele informații ar fi mai multe victime decedate, iar pana acum pompierii au gasit doua cadavre carbonizate, copii. La fața locului este o desfașurare de forțe impresionanta, fiind mobilizate numeroase echipaje…

- Sofer roman de TIR, implicat intr-un grav accident cu 12 masini in Germania. Ceața a facut prapad pe o autostrada. Cel puțin doi oameni au murit și 13 au fost raniți, informeaza B1 TV....

- In accidentul produs astazi pe șoseaua de centura a Focșaniului au decedat doua persoane. Inca doua persoane sunt ranite in stare grava și alte doua persoane sunt ranite ușor. In jurul orei 13:30, conducatorul unui autoturism care se deplasa pe banda de langa acostament, a prins acostamentul la trecerea…

- In accidentul produs astazi pe șoseaua de centura a Focșaniului au decedat doua persoane. Inca doua persoane sunt ranite in stare grava și alte doua persoane sunt ranite ușor. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO! Doi morți, doi raniți in stare grava și doua persoane ranite ușor in accidentul de pe șoseaua de…

- Noua persoane dintr-un bloc de pe strada Mioritei din Timisoara au ajuns la spital in ultimele zile, iar trei dintre acestea au murit. Printre cei decedati se afla si un copil de doar 10 zile, despre care medicii spuneau initial ca s-ar fi inecat cu lapte, dar si un copil de trei ani si mama acestuia.…