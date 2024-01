Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, duminica, in mașina sa, dupa ce i s-ar fi facut rau. Femeia in varsta de 42 de ani oprise autoturismul pe marginea unei strazi din Pitesti și avea mașina blocata, informeaza Știripesurse.ro . Trecatorii au sunat la 112, iar femeia a fost scoasa de catre salvatorii de la Inspectoratul…

- O femeie de 76 de ani a murit, vineri, dupa ce ar fi fost batuta, pe o strada din Sectorul 6 din Bucuresti, de un barbat. Politistii au reusit sa il prinda pe suspect, el fiind imobilizat.

- La data de 21 noiembrie 2023, in jurul orei 21.30, pe Drumul National 1, la kilometrul 392, o tanara de 18 ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, inspre Teiuș, a intrat in coliziune cu un autoturism condus, din sens opus, de un barbat de 50 de ani, din municipiul Alba Iulia. In…

- O femeie de 72 de ani din Braila, care se angajase in traversarea neregulamentara a strazii, a fost accidentata mortal de o masina; soferul parasind locul accidentului, informeaza miercuri IPJ Braila, potrivit Agerpres."Politistii au stabilit faptul ca un autovehicul care se deplasa pe Soseaua Ramnicu-Sarat,…

- O tanara de 18 ani este cercetata dupa ce s-a urcat bauta la volan, fara a avea permis, si a intrat in gardul unei gospodarii din Medgidia, informeaza News.ro. Sambata noapte, in jurul orei 01.25, politistii din Medgidia au fost sesizati ca pe strada Ciocarliei s-a produs un accident de circulatie. …

- O noua tragedie s-a produs in Maramureș! O femeie care traversa strada a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Aceasta avea 63 de ani și s-a stins din viața dupa ce un șofer de 21 de ani, care circula cu viteza in acea zona, a lovit-o.