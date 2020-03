Tragedie pe DNE 85! Mașină răsturnată, șofer mort Un barbat și-a pierdut viața in aceasta dimineața, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, pe DN2 E85, in localitatea Zarnești. Potrivit Poliției, din primele date, in timp ce conducea un autoturism catre Buzau, un sofer de 63 de ani din Tecuci ar fi pierdut controlul asupra direcției și s-a rasturnat. Impactul a fost fatal. Conducatorul auto a decedat. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

