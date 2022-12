Doua femei din Bulgaria au murit intr-un accident rutier produs in noaptea de sambata spre duminica pe DN6, in județul Caraș-Severin, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca tragedia s-a produs pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 464, in zona localitații Zagujeni.

