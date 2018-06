Stiri pe aceeasi tema

- Un feribot cu peste o suta de persoane la bord s-a scufundat luni in lacul Toba, aflat pe insula Sumatra din Indonezia, relateaza BBC. Autoritațile indoneziene au declanșat operațiunea de cautare a persoanelor disparute, dar au fost nevoite sa se opreasca. Conform Reuters, cautarile vor continua…

- Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat trei decese si ranirea a peste 200 de persoane, intrerupand activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala si avarierea mai multor conducte de apa, potrivit autoritatilor…

- Unsprezece persoane aflate intr-o croaziera fluviala au fost ucise dupa ce ambarcatiunea acestora s-a ciocnit cu un remorcher. Tragedia s-a produs Luni, in orașul rus Volgograd care gazduiește meciurile din Cupa Mondiala de Fotbal, au informat autoritatile ruse si serviciile de salvare.Serviciile…

- Cel putin 46 de persoane si-au pierdut viata in naufragierea unei ambarcatiuni cu migranti in largul coastelor sud-estice ale Tunisiei, a anuntat duminica Ministerul Apararii, relateaza Reuters si Xinhua preluate de agerpres. Adevarata CHEIE a deciziei CCR: Ce GREȘEALA a facut Klaus Iohannis…

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, despre care se anuntase ca a fost asasinat la Kiev, este in viata, autoritatile ucrainene explicand ca asasinatul a fost inscenat pentru dejucarea unui complot organizat de serviciile secrete ruse, relateaza BBC si Reuters, preluate de Mediafax. Vasil Hritak,…

- Autoritatile indoneziene au dispus vineri evacuarea persoanelor din zona Gunung Merapi (Muntele de foc - n.r.) iar un oras si-a inchis aeroportul dupa ce vulcanul a degajat aburi si cenusa pana la o inaltime de 5.500 de metri, relateaza Reuters si DPA. Vulcanul Gunung Merapi de pe insula…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 13:56 Rezervistul impușcat este in stare stabila Rezervistul care a fost impușcat de atacator, inainte…