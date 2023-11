Tragedie la Stănişeşti. Trei oameni au murit, după ce planşeul unei ferme s-a prăbuşit peste ei Momente dramatice intr-o localitate bacauana. Trei oameni și-au pierdut viața. In ciuda eforturilor echipajelor medicale ajunse la fața locului, deznodamantul a fost unul cumplit: s-a declarat decesul celor trei victime. Nenorocirea a avut loc joi, iar in acest caz s-a deschis deja o ancheta. Trei persoane au murit dupa ce planseul unei ferme agricole s-a […] The post Tragedie la Stanisesti. Trei oameni au murit, dupa ce planseul unei ferme s-a prabusit peste ei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- In cursul acestei dimineți, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Stanișești, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi, dupa ce planșeul unei ferme agricole s-a daramat. La locul solicitarii, s-au deplasat de urgența…

- Pompierii bacauani au fost solicitați, joi, sa intervina in comuna Stanișești, in urma unui apel primit la numarul de urgența 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi, dupa ce planșeul unei ferme agricole din localitate s-a daramat, relateaza Ziarul de Bacau.„Ajunse…

- Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul unei cladiri de la o ferma agricola din localitatea Stanișești, județul Bacau, s-a daramat. ISU Bacau a intervenit, joi dimineața, in comuna Stanișești, in urma unui apel la 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi,…

- Trei persoane au murit dupa ce planseul unei ferme agricole s-a prabusit, joi, peste ele, in localitatea Stanisesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La fata locului au intervenit pompierii cu o autospeciala de stingere, o ambulanta SMURD, o autospeciala de descarcerare,…

- La locul solicitarii, s-au deplasat de urgența urmatoarele mijloace: o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD, o autospeciala de descarcerare, containerul de cautare-salvare și doua ambulanțe SAJ.Ajunse in teren, echipajele operative au acționat pentru extragerea persoanelor prinse sub daramaturi.Acestea…

