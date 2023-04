Tragedie la Soroca. Un bărbat, găsit strangulat în propria gospodărie Un barbat in varsta de 38 de ani din Soroca a fost gasit strangulat in propria gospodarie. Informația a fost confirmata de catre ofițerul de presa Svetlana Talpa, transmite Știri.md. Astfel, potrivit sursei citate, cazul a avut loc joi, 20 aprilie. Ulterior, la Poliție a survenit un apel telefonic de la o locuitoare din satul Stoicani, care a comunicat ca a depistat cadavrul strangulat al unui barbat. Oamenii legii ajunși la fața locului, din cercetarile preliminare, au stabilit ca trupul este al unui barbat de 38 de ani. Pe suprafața corpului neinsuflețit al barbatului nu au fost depistate semne… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

