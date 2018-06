Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta a anuntat, in urma cu cateva momente, ca o persoana s a inecat in Navodari, in zona plajei Zanzibar.Victima ar fi un barbat cu varsta de aproximativ 50 ani. ...

- Un grav accident de mașina a curmat viața unui roman și a dus la ranirea grava a altor trei, dupa ce șoferul autoturismului in care se aflau a ieșit de pe carosabil și a izbit violent mai mulți copaci.

- Duminica la pranz, pompierii de la Detasamentul Bacau au fost solicitati sa intervina in comuna Motoseni, in zona barajului, pentru cautarea unui barbat, in varsta de 52 de ani. Acesta intrase in apa raului Zeletin ca sa se racoreasca si nu a mai iesit la suprafata. Salvatorii au mers la fata locului…

- Un tanar de 18 ani din Republica Moldova, aflat in Constanta pentru a lucra, a murit duminica seara inecat in statiunea Neptun. Pe de alta parte, cautarile copilului de 14 ani disparut duminica in apele marii pe plaja din Corbu au fost sistate.

- Un barbat din judetul Alba, in varsta de 63 de ani, a murit sambata dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla intr-un bazin din statiunea Geoagiu-Bai. Incidentul a fost sesizat prin numarul de urgența 112. Un martor a anuntat ca un barbat a lesinat in timp ce se afla in bazin. […]

- Un accident de circulatie s-a produs sambata seara, in jurul orei 22:30, pe drumul judetean 100C, de pe raza comunei prahovene Fulga. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a intrat in plin intr-o caruta, iar in urma impactului, carutasul a suferit rani grave, nemaiputand fi salvat de medici. Victima avea…

- Tragedie de nedescris in Prahova. Un barbat si-a gasi sfasitul in timpul unei petreceri organizate de un primar din Prahova. Ceea ce parea sa fie o zi plina de distractie s-a transformat in tragedie. Totul s-a petrecut la Ciorani. Primarul localitatii a organizat o petrecere in cinstea pensionarilor…

- Pe timpul slujbelor de Inviere, 56 de romani au fost asistați medicali la fața locului de catre pompierii care incadreaza echipajele de prim-ajutor SMURD, iar 33 dintre aceștia au fost transportați la spital. La lacașurile de cult nu s-au inregistrat incendii, transmite Inspectoratul Roman de Urgența.