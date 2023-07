Stiri pe aceeasi tema

- Caz cutremurator intr-un complex rezidențial din Voluntari, unde un angajat al Parlamentului European s-a sinucis. Acesta s-ar fi aruncat de la etajul patru al blocului unde locuia. Polițiștii au gasit un bilet de adio asupra sa. Citește și: Injunghiat, in mijlocul strazii, in plina zi Mihai Stan lucra…

- Mihai Stan lucra de mai mulți ani in forul legislativ european, unde era IT-ist.El avea 36 de ani și era originar din Pitești. Paramedicii ajunși la locul tragediei au gasit victima in stop cardiac. In ciuda manevrelor de resuscitare tanarul a fost declarat decedat.Langa buletinul acestuia autoritațile…

- Vicepreședintele PSD Sector 4, Cosmin Barbalau, liderul consilierilor locali PSD din acest sector, deține un camin de batrani in București și lucreaza la Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea, scrie aktual24.ro. Dupa izbucnirea scandalului cu caminele de batrani, Barbalau a blocat accesul la…

- Planul ministrului Rafila de trecere a azilelor groazei in subordinea spitalelor de psihiatrie este absurda si ilegala, transmite deputatul USR Emanuel Ungureanu, care atrage atentia ca aceasta schimbare va produce o catastrofa iminenta. „Rafila a venit cu ideea catastrofala sa asocieze sectiile de…

- Campania de recrutare si selectie a rezerviștilor voluntari in Armata Romana a fost prelungita cu o luna. Noua data limita este 28 iulie, dupa ce termenul inițial fusese 30 iunie, potrivit unui anunț al Ministerul Apararii Naționale. Vor fi scoase la concurs 2.187 de locuri de rezervisti voluntari (ofițeri,…

- ​FC Arges – Petrolul, meci contand pentru etapa a 9-a din play-out, este programat, azi, de la ora 20:00, pe Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti. In același timp se vor juca și celelalte doua partide esențiale ale etapei: Chindia – FC Voluntari și UTA – FCU Craiova. Aceste 3 partide vor decide ultima…

- Joi, 27 aprilie, la Hotel Ramada din Pitești, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a membrilor Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș, avand ca principale teme de discuție urmatoarele: prezentarea Raportulului de activitate pentru anul 2022; prezentarea Programului strategic pe anul 2023; prezentarea…

- Europa trebuie sa fie mai pregatita in urmatoarele sezoane reci pentru a evita criza de medicamente, fenomen experimentat iarna trecuta, avertizeaza comisarul Uniunii Europene pentru Sanatate, Stella Kyriakides. Se știe ca in sezonul rece sunt probleme legate de aprovizionarea cu medicamente, deoarece…