Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie cumplita pentru o familie din Anglia, dupa ce un adolescent s-a prabușit brusc și a murit in clasa, la scurt timp dupa ce i-a spus bunicii sale „Te iubesc''. Ted Sanderson, in varsta de 14 ani, trebuia sa fie transportat de urgența la Spitalul Universitar James Cook, dupa un episod medical…

- Un barbat de 37 de ani, din comuna giurgiuveana Putineiu, și-a pierdut viața dupa ce o combina agricola, pe care incerca sa o repare, a cazut peste el, strivindu-l. Tragedia s-a petrecut miercuri, in jurul orei 20, iar reprezentanții Poliției Giurgiu anunța ca au deschis un dosar penal in acest caz:…

- Sambata dimineața, in jurul orei 8.45, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Ciorani au fost sesizați de catre un barbat ca mama sa, Teodora Ene, in varsta de 74 de ani, domiciliata in comuna Salciile, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors acasa. In baza sesizarii,…

- Ziua de vineri, 13, a fost una cu ghinion pentru un barbat din Ghimpați, județul Giurgiu; acesta a fost injunghiat de concubina sa. Femeia a fost arestata preventiv, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Vineri, in jurul orei 11, polițiștii Secției nr. 4 de Politie Rurala Ghimpați erau…

- O adevarata tragedie s-a produs astazi in localitatea Poienari (comuna Halmagiu). Un barbat a murit, strivit de un tractor. „Astazi, 07.05.2022, in jurul orei 12:45, pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au fost solicitați sa intervina in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, pentru a extrage…

- O femeie de 33 de ani si doi copii de 3 ani, respectiv 6 ani au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timisoara. Potrivit ISU Timis, in urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 03.05.2022, ora 09:46, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru acordarea primului ajutor la 3 victime inconstiente.La…

- „Astazi, ora 11,34, politistii au fost sesizati despre un accident rutier produs pe Drumul National 1G, km 44+300 m. Din primele cercetari a rezultat faptul ca, in timp ce conducea un autocamion, pe sectorul de drum mentionat, pe directia Balan – Jibou, la intersectia cu o strada laturalnica, un barbat…