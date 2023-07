Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite cand un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere de Varsovia, a declarat ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Avem cel putin sapte raniti…

- Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite cand un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere de Varsovia, a declarat ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, relateaza AFP.

- Cinci persoane au fost ucise dupa ce un avion Cessna s-a prabușit intr-un hangar in care se adapostea un grup de oameni, transmite publicația poloneza PAP.Accidentul a avut loc cand avionul a incercat sa aterizeze in condiții meteo nefavorabile pe aerodromul Chrcynno, in apropiere de Nowy Dwor Mazowiecki,…

- Un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere de Varsovia, a declarat ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, relateaza AFP. Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite.

- Toate cele șase persoane aflate la bordul unui avion privat de mici dimensiuni au murit cand aeronava s-a prabușit și a ars pe un camp de langa un aeroport din apropiere de Los Angeles, sambata (8 iulie), au anunțat autoritațile locale și federale. Cele șase persoane decedate, printre care se numara…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit si a ars pe un camp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, sambata dimineata devreme. Toate cele sase persoane aflate la bord au murit. Ce ruta avea avionul? Aeronava, un avion de afaceri Cessna C550, venea dinspre Las Vegas si s-a prabusit…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit și a ars sambata pe un camp din apropierea unui aeroport din Los Angeles.Toate cele șase persoane aflate la bordul avionului au murit, au anunțat autoritațișe locale și federale.Aeronava, un avion de afaceri Cessna C550, calatorea dinspre Las Vegas și s-a…

- "Centrul de Operatiuni Aeriene a observat aparitia in spatiul aerian polonez a unui obiect care zbura dinspre Belarus", a anuntat ministerul printr-un mesaj pe Twitter, adaugand ca "probabil este un balon de observatie", iar "contactul s-a pierdut in apropiere de Rypin", un orașel din nordul Poloniei.Un…