Dupa ce initial au afirmat ca ar fi vorba de un cargou rusesc, autoritatile turce au precizat in cele din urma ca nava, numita 'Arvin', circula sub pavilionul micului arhipelag Palau din Pacific."Echipajul numara 13 membri. In acest moment, cinci persoane au fost salvate, iar doua trupuri neinsufletite au fost recuperate", a declarat guvernatorul provinciei Bartin din Turcia, Sinan Guner, citat de agentia oficiala de presa Anadolu.Potrivit acestuia, nava, al carui echipaj este ucrainean, circula din Georgia spre Bulgaria la momentul naufragiului, care s-ar fi produs din cauza conditiilor meteo…