- Eric Birighitti, tanar fotbalist in varsta de 21 de ani, a avut un sfarșit tragic: s-a inecat in Australia, iar corpul lui a fost devorat de rechini. Birighitti era din Perth, Australia și evolua in campionatul universitar al colegiilor din SUA pentru Hasting College din Nebraska. De altfel, in aceasta…

- Peste 40 de artisti romani vand diverse creatii intr-o licitatie ce are loc pe Facebook pana pe 15 ianuarie, pentru a strange fonduri in beneficiul a patru organizatii care lupta impotriva incendiilor din Australia sau care au ca scop ingrijirea victimelor acestor incendii. Evenimentul,…

- In Australia este iadul pe pamant, dupa ce incendii uriașe au devastat țara de la antipozi și au provocat moartea a cel puțin 25 de persoane.In acest dezastru natural de proporții apocaliptice, fotbaliștii continua sa intre pe teren și sa joace, in prima liga din Australia fiind programate meciuri aproape…

- Canicula din sudul Australiei l-a determinat pe ursul koala sa se apropie pentru a bea lichidul vital. Animalul insetat, pe fondul temperaturilor foarte ridicate, s-a apropiat de grupul de ciclisti si a baut apa din toate sticlele care i-au fost oferite. Ciclistii aflati in apropiere de Adelaide au…

- Italianul Jorginho de la Chelsea susține ca in copilarie l-a avut idol pe romanul Gheorghe Hagi. „Sa nu radeți, dar in copilarie prietenii imi spuneau «Haginho»”, a dezvaluit jucatorul lui Chelsea pentru site-ul oficial al clubului londonez. Era aproape sa renunțe la fotbal Mijlocașul in varsta de…

- Un model din Australia, in varsta de 23 de ani, a nascut la termen, fara sa știe macar ca este insarcinata. Erin și-a adus bebelușul pe lume in propria baie, pe 29 octombrie. Erin Langmaid a avut surpriza vieții cand a nascut in timp ce se afla la baie, fara sa știe ca și-a purtat fiica in pantec timp…

- Echipele Frantei si Australiei sunt la egalitate, scor 1-1, dupa meciurile disputate in prima zi la finala Cupei Federatiei de la Perth, anunta NEWS.ro.In primul meci al zilei, Kristina Mladenovic a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 6-1, 6-1, dupa o ora si 11 minute de joc. Citeste si:…

- Numarul 1 mondial in tenisul feminin, Ashleigh Barty, va conduce echipa Australiei in finala competitiei Fed Cup, cu Franta, ce va avea loc pe 9 si 10 noiembrie la Perth, a anuntat, luni, Federatia australiana de specialitate.