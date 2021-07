Stiri pe aceeasi tema

- Petrica (53 de ani) si Daniela (42 de ani), doi romani stabiliti in Italia, au murit intr-un cumplit accident rutier, dupa ce scuterul pe care se aflau a fost spulberat de un BMW, in timp ce se intorceau acasa, in Lentini, dupa ce vizitasera niste rude. Acum, singura lor fiica ramasa in Romania are…

- Drama sfașietoare pentru doi romani stabiliți in Italia, dupa ce fetița lor de doar patru anișori a murit, miercuri, la scurt timp dupa masa. Tinerii au solicitat imediat intervenția medicilor, insa efortul despus de aceștia pentru a o salva a fost in zadar. Fetița era perfect sanatoasa Se zice ca nu…

- Scafandrii au recuperat din apa, dupa doua zile de cautari, trupul neinsufletit al lui Felix Suciu, un sofer roman de TIR in varsta de 32 de ani, rezident in localitatea Sorbolo din provincia Parma. Tanarul s-a inecat duminca, dupa ce a sarit in apa sa-si salveze unchiul, pe Emil Bondrea, de 58 de ani.…

- Tragedie imensa. Un tanar a murit chiar de ziua lui, dupa ce s-a rasturnat cu mașina 150 de metri intr-o prapastie.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat…

- Petrecerea organizata cu ocazia zilei de nastere a unui clujean era in toi, la o cabana din Muntele Rece, cand acesta s-a dus la o plimbare cu masina de teren. Tanarul a murit dupa ce automobilul s-a rostologit 150 de metri pe o panta abrupta.

- Un roman de 57 de ani a murit la Foggia, in Italia, in urma unui grav accident de circulatia. Tragedia s-a petrecut sambata seara, intr-un moment in care romanul lucra pe marginea drumului care face legatura intre Lucera si Pietra Montecorvino.

- Un baietel de 4 ani a decedat vineri dupa ce a fost acrosat de un autoturism in comuna Otesani, pe drumul national 65C, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit sursei citate, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Horezu au intervenit la un accident in…