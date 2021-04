Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara precedent in Alb! O fetița de numai 12 ani a fost muscata de fata de un caine. Stapana animalului a facut infarct si a murit in urma socului. Stapana era vecina ei, iar fetița venise pana la ea, in vizita, alaturi de bunica ei. Echipajul de urgența a ajuns imediat la fața locului, insa…

- Un accident grav a avut loc duminica dupa-amiaza in Filipești, județul Bacau, acolo unde doua mașini s-au izbit violent, in urma impactului devastator pierzandu-și viața trei persoane, iar alte doua fiind in stare grava. Cine sunt cele trei persoane decedate Tragedie imensa in satul Filipești, acolo…

- Tragedie in familia unor romani din provincia Arezzo, Italia. O fata de 14 ani care locuia impreuna cu mama ei la Monterchi a murit in fata calculatorului, in timp ce incerca sa se conecteze online cu scoala pentru cursurile la distanta. Nenorocirea a avut loc luni, 15 martie. Ingrijorata ca fiica ei…

- Suferința imensa intr-o familie din satul Tureac, județul Bistrița-Nasaud, dupa moartea Georgianei, o fetița de clasa a II-a, perfect sanatoasa. Micuța a acuzat stari de rau, iar dupa cateva zile a murit fulgerator. Descoperirea halucinanta a medicilor Georgiana a inceput sa acuze dureri de burta și…

- Sfarșit de saptamana tragic pentru o familie din Racari, județul Dambovița, dupa ce un TIR a omorat o fetița pe trecerea de pietoni, in timp ce tatal sau se zbate intre viața și moarte. Nenorocirea s-a petrecut in drumul spre școala, parcurs zilnic de parinte și copila. Cum a avut loc accidentul Din…

- O femeie de 56 de ani din Constanța a murit marți dupa ce a cazut de la balconul apartamentului de la etajul 6, cuprins de un incendiu violent. Ea ieșise pe balcon pentru a scapa de flacarile din locuința și a așteptat acolo minute bune sa fie salvata. Pompierii veniți la fața locului nu aveau […] Source

- Tragedie intr-o familie din satul Fetița, raionul Cimislia. Un baietel de doar sapte ani a murit, iar altul de 10 ani este in stare grava la spital, dupa ce ambii s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

- Tragedie in Buzau, dupa ce o fetița a fost ucisa in urma unui accident rutier care a avut loc in Buzau, in localitatea Caragele, pe DJ 203. Impactul fatal s-a petrecut in momentul in care copila a coborat din microbuzul care o aducea acasa. Mama sa a asistat neputincioasa la moartea fetiței. Cum s-a…