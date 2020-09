Stiri pe aceeasi tema

- Jacqueline „Jackie” Stallone, mama lui Sylvester Stallone, a murit la 98 de ani, din cauze inca necunoscute, conform celor de la TMZ. A avut o cariera in wreslingul feminin și se voia astrolog. S-a nascut in Washington in 1921 cu numele de Jacqueline Labofish și la varsta de 12 ani avea deja un corp…

- Jackie Stallone, celebru astrolog si mama actorilor Sylvester si Toni D'Alto si a cantaretului Frank, a murit la varsta de 98 de ani, potrivit news.ro.Frank Stallone a anuntat pe Facebook decesul ei. „A murit in somn, asa cum si-a dorit. Era greu sa nu o placi, a fost o persoana foarte excentrica…

- Tragedie de nedescris intre Alexandria și Turnu Magurele. Costi și cel mai bun prieten al sau s-au stins din viața, dupa ce au striviți sub camionul cu lemne. Familia și apropiații sunt devastați de durere!

- Mohamed Atwi a fost lovit in cap de un glont ratacit pe data de 21 august, in timp ce participa la funeraliile unui prieten care murise in explozia din portul Beirut. Potrivit traditiei, atunci s-au tras mai multe focuri de arma in aer, iar un glont ratacit l-a nimerit chiar pe el. Jucator…

- Sfarșit cumplit pentru o tanara de doar 21 de ani din Satu Mare! Fata nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unei cladiri. Familia, ingenuncheata de durere!

- Tragedie in familia unei mari creatoare de moda! Ingrid Vlasov, internata, din cauza COVID-19. Mama sa a murit in urma cu cateva zile, tatal si fiica sunt spitalizati si ei. Tragedie in familia Vlasov din cauza COVID-19 In urma cu doar cateva zile, Ingrid Vlasov a anuntat ca mama sa, Viviana Vlasov,…

- O mama in varsta de doar 25 de ani și fiica ei de doar doi ani au pierit intr-un accident rutier cumplit, ce a avut loc in noaptea de luni spre marți pe autostrada A1, in zona municipiului Pitești.

- Inca un deces in familia lui Emi Pian. La puțin timp dupa moartea șefului clanului Duduienilor, o noua lovitura grea a dat peste familia acestuia. Tragedie mare in familia lui Emi Pian. Inca un Duduianu a murit. Este vorba de varul lui Emi Pian Lovitura dupa lovitura primește familia lui Emi Pian. Dupa…