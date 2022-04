Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 aprilie a.c., in jurul orei 18.40, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat prin numarul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 764, in localitatea Budureasa, eveniment in care au fost implicate patru persoane din care…

- Nr. 40 Oradea, 03.03.2022 BULETIN INFORMATIV Sase misiuni de stingere a incendiilor intr o singura zi, in Bihor, din care cinci pentru lichidarea incendiilor de vegetatie uscata Marti, 2 martie a.c., echipajele de pompieri militari din cadrul subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Miercuri dimineața, pompierii militari oradeni au stins un incendiu izbucnit la depozitul unui supermarket din municipiu, salvand bunuri de o valoare semnificativa.Apelul care sesiza producerea incendiului la un supermarket situat pe strada Primariei din Oradea, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului…

- Un copil de 2 ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, baietelul a cazut de la circa sase metri inaltime, starea acestuia fiind grava. ‘Cand s-a produs…

- O femeie in varsta de 83 de ani din cartierul Tulbureni din municipiul Botosani si-a pierdut viata, luni dimineata, intr-un incendiu care i-a mistuit locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, femeia locuia singura si avea probleme…