TRAGEDIE – Fata care s-a sinucis azi în Cluj era fiica preotului din Moisei Tragedie mare in familia preotului Tomoiaga de la biserica din centrul comunei Moisei. Fata acestuia, de doar 18 ani, a ales sa iși incheie socotelile cu viața intr-un mod brutal, aruncandu-se de la etajul unui imobil din Cluj. Moiseienii vorbesc de o posibila depresie pe care moiseianca ar fi suferit-o. Din ce se știe, ar fi singurul copil al familiei. Medicii ajunși la fața locului nu au putut decat sa constate decesul. Dragoș HOJDA The post TRAGEDIE – Fata care s-a sinucis azi in Cluj era fiica preotului din Moisei appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

