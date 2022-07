Stiri pe aceeasi tema

Baiatul in varsta de 10 ani, dat disparut dupa ce a plecat la joaca si nu s-a mai intors acasa, a fost gasit in Dunare. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat ca trupul copilului a fost descoperit la o distanta de peste doi kilometri de zona indicata de unde ar fi intrat in

Un barbat de 77 de ani, din Urechesti, a suferit arsuri pe circa 70% din suprafata corpului, dupa ce un incendiu i-a cuprins locuinta, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

Adolescentul care s-a electrocutat joi dupa-amiaza in Alba Iulia a fost declarat decedat dupa ce nu a raspuns manevrelor de resuscitare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.

Peste 230 cartuse de infanterie neexplodate au fost gasite, miercuri, de o persoana care sapa o groapa in cimitirul din localitatea Mircea Voda, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, potrivit Agerpres.Cartusele, de calibru 7,92 milimetri, sunt de infanterie, utilizate la pustile

Un incendiu a izbucnit, vineri, la un fanar situat in apropierea unei pensiuni din municipiul Pitesti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, potrivit Agerpres.Conform aceleiasi surse, exista riscul ca flacarile sa se extinda la trei case.

Carutasul care a fost luat de o viitura, vineri, in localitatea Pocreaca din judetul Iasi a fost gasit mort la cinci kilometri in aval. Cadavrul barbatului a fost gasit intr-o zona abrupta, a anuntat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi.

Un barbat dat disparut in decembrie 2021 a fost gasit decedat, miercuri, in lacul Alionte din Balta Ialomitei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, potrivit Agerpres.La solicitarea Politia Municipiului Fetesti, doua echipaje din cadrul Statiei de Pompieri

Mai multe proiectile explozive au fost descoperite, luni, de lucratorii unei balastiere, in cartierul Satu Nou din orasul Panciu, in timpul unor lucrari de sortare a pietrisului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.