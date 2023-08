Tragedie! A murit după ce a băut doi litri de apă într-un timp foarte scurt O americanca in varsta de 35 de ani și-a pierdut viața in mod tragic in timp ce se afla in vacanța cu familia sa, dupa ce a baut doi litri de apa intr-un timp foarte scurt și a suferit o inflamație cerebrala severa, scrie odditycentral.com.Ashley Summers era impreuna cu familia ei pe lacul Freeman din Indiana, cand a inceput sa se simta foarte deshidratata din cauza vremii calduroase. In cele din urma a avut o durere de cap puternica, iar ea a baut foarte multa apa. A ajuns sa consume patru sticle de apa de 0,5 l in 20 de minute. Deși nu a avut simptome grave in acel moment, mai tarziu s-a prabușit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

