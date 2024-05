Pistolul cu cremene de tipul zlatka, exponatul lunii mai la Muzeul Banatului

Stiri pe aceeasi tema

- Zone pietonale „Strazi deschise, București – Promenada urbana” // 11-12 mai 2024: 11 mai: Calea Victoriei, segmentul de drum Bulevardul Dacia – Splaiul Independenței, fara afectarea intersecțiilor, intre orele 10:00 și 22:00; 12 mai: Calea Victoriei, segmentul de drum Bulevardul Dacia – Splaiul Independenței,…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei va invita vineri, 26 aprilie 2024, ora 18.00, la parterul Galeriei Naționale, la un eveniment in cadrul proiectului Intalnire la muzeu alaturi de Georgiana Onoiu, care face parte din echipa de specialiști in antropologi

- "Album de familie. Regii si reginele, principii si principesele Romaniei, catalog de colectie la Muzeul National de Istorie a Romaniei catalog de colectie, 354 de pagini, 2023. "Album de familie. Regii si reginele, principii si principesele Romaniei, este un catalog de colectie al Muzeului National…

- Memorialul Ipotești: „Traducatori și scriitori in dialog” − un nou proiect cultural Memorialul Ipotești − Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Botoșani, și Muzeul Național al Literaturii Romane Iași lanseaza miercuri, 3 aprilie 2024, un nou…

- Reprezentanții firmei care au organizat prima ediție a Festivalului Luminilor și au dorit sa o organizeze și pe cea de-a doua, insa nu au caștigat licitația organizata de Muzeul Național al Banatului, au dat in judecata instituția și Curtea de Apel Timișoara le-a dat dreptate. Chiar și in aceste condiții,…

- Sanctuarul neolitic descoperit la Parța, reconstituit in cadrul unui punct muzeal amenaja de Muzeul Național al Banatului in localitate a atras sute de vizitatori inca de la deschidere. Weekend-ul trecut, Punctul Muzeal de la Parța a fost locul de intalnire pentru peste 300 de pasionați ai istoriei.…

- Anul trecut, una dintre cele mai frumoase cladiri din Chișinau – vila urbana Herța-Kligman, cunoscuta ca Muzeul Național de Arta – a implinit 120 de ani. Oricine trece pe bulevardul Ștefan cel Mare, nu poate sa nu observe acest imobil, alta data elegant, iar azi – darapanat, și sa nu se intrebe: ce…