Tragedia noptii in Romania. Doi morti. Masina cu rotile in sus Un barbat si o femeie, ambii din Calarasi, judetul Dolj au fost murit dupa ce au fost implicati intr un accident rutier produs vineri aseara, in jurul orei 22.00, pe DN 55, intre localitatile Tamburesti si Murta din Dolj. Potrivit jurnalului de stiri de la ora 07.00 al postului Romania TV, medicii sositi la fata locului au efectuat manevre de resuscitare, zeci de minute, fara niciun rezultat, insa.Accidentul a avut loc dupa ce barbatul a pierdut controlul volanului, masina rasturnandu se in afar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

